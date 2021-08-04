Kurum: Yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları görüyoruz, buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sekiz gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız. Biz de maalesef sosyal medyada yapılan yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz. Her daim arkadaşlarımız ile beraberiz.

Belli odaklar, buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, milletin moralini nasıl bozarım, kahramanlarımızın moralini nasıl bozarım diye bir algı peşinde. Biz milletimiz ile beraber yeni konutlarımızı nasıl yapabiliriz anlayışı ile çalışıyoruz. Budan rahatsız olanlar var. Onlar olmaya devam etsinler. Biz her afet bölgesine gidiyoruz. Milletinin devletine güveni tamdır."