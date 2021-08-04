Mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu: Söndüremezsek kendimi ateşin içine atacağım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi'ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. “Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor” diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.