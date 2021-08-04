Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı

Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı.

Sabah saatlerinde eşyalarını almak için ofise giden çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı.

İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin 'Sizinle beraber orayı yakacağız' diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi.

Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.