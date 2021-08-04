Gizem Canbulut'u öldüren Eren Yıldız: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın yargılanmasına başlandı. Yıldız, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Gizem Canbulut'un ailesiyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Eren Yıldız, "Bir an cinnet geçirdim, çok pişmanım" dedi.

Gizem Canbulut ile 2 yıldır tanıştıklarını ve 3-4 ay da sevgili olduklarını belirten Eren Yıldız, şunları söyledi:

"Ayrıldıktan sonra benim adıma Instagram hesapları açıldığını fark ettim. Açılan hesapta cinsel içerikli fotolar, hakaretler paylaşıldı. Psikolojik olarak etkilendim. İntihar girişimim oldu. Gizem'e mesaj atıp hesabı kapatmasını istedim. Hesap kapandı. Birkaç gün sonra hesap yeniden açıldı. Her gün hesap açılmaya başlandı. Çevremdekilerden 'Bıktık senin hesaplarından' diyen de, 'sapık' diyen de oluyordu. Savcılığa, emniyete şikayetçi oldum. İşler çığrından çıkınca sesli mesaj atarak 'Konuşalım' dedim. Kabul etmedi. 'Jandarmada komutan tanıdığım var, o senin hesap işlerini halledecek' dedi. Bir hafta hesap açılmadı. Bir hafta sonra tekrar açıldı."

Ne olmuştu?

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, bir süre, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören eski sevgililer Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Gizem Canbulut, yere yığıldı, Eren Yıldız ise kaçıp evine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra eve gelen polislerce gözaltına alındı.

İhbar üzerine parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna, Eren Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'ın Susuz köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Lise 3 öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.