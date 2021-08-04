AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ten muhalefete: Siyasi kundakçılık yapmayın

AK Partili Kabaktepe, muhalefetin yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını ve devleti aciz göstermek istediğini belirterek “Doğal afetler kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemlidir. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın" dedi.