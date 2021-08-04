Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, 6.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Geçmiş olsun Kayseri.



Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/P4z4oGi9hL

— AFAD (@AFADBaskanlik) August 4, 2021

Vali Şehmus Günaydın, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.