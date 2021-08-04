Beyin kanaması geçiren Ali Tezel, yarın yoğun bakımdan çıkacak

Ali Tezel’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Derya Tezel, “Eşimin sağlık durumu iyiye gidiyor. Yarın yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınacak. Tedavisi bir süre daha burada devam edecek. ÖNEMLİ NOT: Hastaneye ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Hastaneden çıktıktan sonra ziyaret edebilirsiniz. Arayan soran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Tezel (@tezel.ali)'in paylaştığı bir gönderi

Ali Tezel geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Tezel’in eşi, “Yoğun bakımda bekliyorum. Beyin kanaması geçirdi eşim. Durumu iyi olacak” demişti.