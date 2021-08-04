Türk firmanın İspanyol bir kişiye kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı

İstanbul merkezli özel bir şirket tarafından İspanyol bir kişiye kiralanan iş jetinde, Brezilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulundu.

İş insanı Şehmuz Özkan'a ait ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti.

Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na bu sabah ulaşan uçağa Gonzalez Valdes adında İspanyol bir yolcu bindi.

Uçak tekrar havalandı ve aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu.

Brezilya polisi operasyonu kaydetti.

Bu kayıtlarda bavullardan biri İspanyol yolcu Gonzalez Valdes'in önüne açıldığı görülüyor.

Brezilya polisi önce Türk kaptana bavulu soruyor, ancak kaptan yolcuya ait kişisel bir bavul olduğunu söyleyince polis, yolcuya yöneliyor.

Polis, İspanyol yolcudan bavulu açmasını istiyor. Brezilya polisi açılan bavuldaki toz üzerinde hızlı test uygulamasıyla uyuşturucunun kokain olduğunu söylüyor.

İspanyol yolcu Gonzalez Valdes, uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, olay anına ilişkin video paylaştı. Kıdık paylaşımında, "Türk iş jetinde onlarca valiz dolusu kokain yakalandı. Brezilya Fortaleza Havalimanı’ndan Belçika’ya uçacak olan yolcunun olduğu iddia edilen kokainlere el konuldu. Yolcu ve pilotlar gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Türk iş jetinde onlarca valiz dolusu kokain yakalandı. Brezilya Fortaleza Havalimanı’ndan Belçika’ya uçacak olan yolcunun olduğu iddia edilen kokainlere el konuldu. Yolcu ve pilotlar gözaltına alındı pic.twitter.com/NymFfU0XaJ — Ali KIDIK (@alikdk) August 4, 2021

​