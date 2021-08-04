Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın konusunda belediyeler şehirlerden birinci derece sorumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın konusunda belediyelerin şehirlerden birinci derece sorumlu olduğunu belirterek, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır" dedi.

A Haber, ATV ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'orman yangınlarının tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını gibi uluslararası tehdit olduğunu' belirterek, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı" dedi.

Erdoğan yangın konusunda, belediyelerin şehirlerden birinci derece sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddialarına da değinerek "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok" dedi.

Erdoğan, dikey mimariye karşı olduğunu hatırlatarak, "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?" ifadesini kullandı.

8 gün içinde 187 orman yangını çıktığını, bu yangınlardan 15 kadarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Bodrum'da alevlerin tehdit ettiği termik santrale yönelik verdiği bilgide, "Termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Gün boyu uçaklar söndürme çalışması yaptı. Az önce kendileriyle görüşme yaptım, bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu, rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine değinerek, "Rusya yanarken sayın Putin ile görüştüm, sağ olsun üç tane uçak, 4 tane de helikopter gönderdi. Onlar da bizim şu andaki çalışmalarımızın içerisinde yer alıyor. Bu bir dayanışmadır" dedi.

Erdoğan, "Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Son günlerde yaşadığımız orman yangını ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selin adet istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik bu bölgede. 1 yıl içerisinde Rize ve Artvin Arhavi sakinlerine konutlarını teslim edeceğiz. Yangınlarda 8. gün. Yangınlar tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangının bu şekilde devam etmesi, yangından birçok otellerde kalanların tahliye edilmesi çalışmaları oldu. Silahlı Kuvvetlerimiz, kıyı emniyeti hepsi devreye girdi.

- Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. 8 gün içerisinde 187 yangın çıktı ve bu 187 yangından 15 yangın devam ediyor. Bunların bir kısmı kontrol altında.

- Termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Gün boyu uçaklar söndürme çalışması yaptı. Az önce kendileriyle görüşme yaptım, bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu, rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Rüzgar tehdidi yüzünden genişleterek, yayarak devam ettiriyor.