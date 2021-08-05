İnce: Üç tane kiralık uçak var, ama bir tane tapusu bizde uçağımız yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İnce, "Yazıklar olsun 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlere. Üç tane kiralık uçak var, ama bir tane tapusu bizde uçağımız yok. 13 tane uçakla koleksiyon yapacağına bu günleri düşünüp hazırlık yapsaydın" dedi.