ÖSYM Başkanı Aygün: 2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını belirtti.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Değerli YKS adaylarımız,



2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/Zpon21HvHc — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 5, 2021

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