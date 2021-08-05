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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Aşı olmayana sinemada, tiyatroda, yolculukta PCR testi

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    Türkiye
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    Koronavirüsle mücadelede devam ederken aşı olmayanlara yönelik bir kısıtlama gelip gelmeyeceği tartışma konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayanlardan yolculuk yaparken veya sinema ile tiyatro gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini kaydetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanlardan yolculuk yaparken veya sinema ile tiyatro gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini açıkladı.

    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Sağlık Bakanı Hürriyet'e açıkladı... Aşı olmayana sinemada, tiyatroda yolculukta PCR testi" başlıklı yazsısında Sağlık Bakanı Koca’yla yaptığı görüşmeyi aktardı.

    Selvi’nin aktardığına göre "Koronavirüs vakalarındaki artışı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği" sorularına ilişkin Bakan Koca; tiyatro, sinema, toplu ulaşım kullanımlarında aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.

    Koca, yüz yüze eğitime ilişkin de "Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

    Koca’nın sorulara verdiği bazı yanıtlar şu şekilde:

    Aşılama oranlarının düşük olduğu doğu illeri için özel bir çalışma yapılacak mı?

    • "O bölgelere yönelik olarak özel bir çabamız var. Mobil ekip sayılarımızı çok arttırdık. Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor."

    Aşı olmayanlara yaptırım olacak mı?

    • "Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu toplum yüzde 98 oranında kızamık ve benzeri aşıları çocuklarına yaptırabildi. Yani aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim."

    ‘Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak’

    • "Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz. Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak."
    Okullar açılacak mı?
    • "Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik. Bu anlamda koruyuculuğun giderek daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim.”
    Etiketler:
    Hürriyet, Abdülkadir Selvi, PCR, Fahrettin Şen, Tiyatro, Aşı, Koronavirüs, Koronavirüs aşısı
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