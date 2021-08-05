Büyükelçilik: Moldovalı bir şirket, yangınların söndürülmesi için 5 helikopter gönderdi

Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği, Moldovalı bir şirketin Türkiye'nin güneyindeki yangınların söndürülmesi için 5 helikopter gönderdiğini açıkladı.

Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre özellikle Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınlarının söndürülmesi için Moldovalı bir şirket yardım eli uzattı.

Elçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dmitriy Kroytor, Türkiye'nin güney bölgesindeki yangınları söndürme operasyonuna katılmak üzere 5 helikopter gönderen Moldovalı şirketin başkanıyla telefon görüşmesi yaptı. Moldova vatandaşlarından oluşan helikopter mürettebatı güvende" dendi.

Açıklamaya göre Kroytor, bu tür eylemlerin ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi mümkün kıldığını kaydetti. Kroytor, büyükelçiliğin ihtiyaç halinde bölgedeki Moldova vatandaşlarına yardım sağlamak için Antalya, Alanya ve Marmaris'teki konsolosluklarla sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.