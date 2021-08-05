‘Hayalet araç’ operasyonunda 82 gözaltı: 15 banka 45 milyon lira dolandırıldı

Ankara’da, gerçekte var olmayan 103 aracı noterde çalışan ‘elemanları’ aracılığıyla tescil ettirip, yurt dışından gelmiş gibi göstererek satışını yapan ve rehin gösterip 15 bankadan 45 milyon lira çekerek hesaplarına aktaran suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka avukatlarının bazı kişilerin hayali araç üzerinden kredi çektikleri ve ödemedikleri yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir suç örgütünün Türkiye’ye girişi olmayan hayali araçları sahte ÖTV ödeme belgeleri ve ithalat belgeleriyle noterdeki çalışanlarına tescil ettirip sattıkları belirlendi. Ayrıca, bankalara araç kredisi için başvurdukları, bankaların kredi verirken araçlara rehin ekleyerek güvence altına aldıktan sonra paranın suç örgütüne ait şirketlerin hesaplarına aktarıldığı saptandı.

77 TIR, sekiz otobüs, 18 traktör

İlk üç taksidi düzenli şekilde ödeyen suç örgütünün 77’si TIR, sekizi otobüs ve 18’i traktör olmak üzere 103 hayali aracı tescil ettirdiği ve 15 bankayı 45 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ortak çalışmasıyla bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Ankara merkezli 30 ilde 21’i örgüt yöneticisi, 10’u noter çalışanı 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. ‘Hayalet araç’ adı verilen operasyonda aralarında örgüt lideri İ. A.’nın bulunduğu 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada sahte ÖTV belgesi, sahte araç faturası, takograf makinesi, çok sayıda doküman, silah ve belge bulundu.