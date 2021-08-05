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    Akşener'den Bolu Belediyesi'ne: İdarecilerin yaptığı hatalardan dolayı sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış

    © İHA / ÖZKAN OLCAY
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108051045167500-aksenerden-bolu-belediyesine-idarecilerin-yaptigi-hatalardan-dolayi-siginmacilara-dusmanlik-yapmak/

    Akşener, Bolu Belediyesi'ndeki zam önergesiyle ilgili, "Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir, bu da yanlıştır. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden ne kadar etkilendiklerini sordu.

    Esnaf ziyaretinin ardından Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020'den beri esnafı ziyaret ettiğini belirtti.

    Esnafın özne olduğu bir sistem kurmaya çalıştığını ifade eden Akşener, şunları dile getirdi:

    "Rekabetin hizmet üzerinden yapıldığı, rekabetin projeler üzerinden yapıldığı ama rekabetin odak olduğu bir yeni siyasi anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Burada öğrendiklerimizi ben grup konuşmama koyuyorum, milletvekili arkadaşlarımız onlarla ilgili soru önergesi, araştırma önergesi, kanun teklifleri veriyor. Buraya dikkat çekiyoruz. Kastamonu'daki esnafın, gencin, kadının, emeklinin ve çiftçinin derdini Türkiye'nin gündemine getiriyoruz."

    ‘Göç dalgası yıllardır var, bundan sonra da olacak’

    Bir basın mensubunun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesinin, Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesiyle ilgili sorusu üzerine Akşener, "Göç dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeğin bilincinde olarak Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Avrupa'ya bir göç dalgası yıllardır var, bundan sonra da olacak. Hele bu iklim değişikliğinden sonra daha da fazla olacak" dedi.

    Dışişleri Bakanlığının talebiyle 2001 yılında, Avrupa Parlamentosu'nda bir kararı önlemek için görevlendirildiğini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

    "Türkiye geçiş yeri olduğu içi Avrupalı, Batılı, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hendek yapmak üzere bir teklif getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü Dışişleri Bakanlığı eski İçişleri Bakanı olarak bu konuyu iyi bildiğim için beni gönderdiler ve biz o kararın Avrupa Parlamentosu'ndan çıkmasını engelledik. 2001'ler, 1999'lar, 1997'lerden beri tartışılan bir konudan bahsediyorum. Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler. Uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor. Düşmanlık yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye'yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşma neticesinde de bir gerçek. Ayrışma noktalarını, bu kadar gol atalım diye, derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben muhalefet partisi genel başkanıyım, duvardan duvara çarparım ama bugün doğru değil. Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir, bu da yanlıştır. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır."
    Etiketler:
    Meral Akşener, Türkiye, Sığınmacı, Bolu Belediyesi, Avrupa
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