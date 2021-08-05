Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Toplantının en önem gündem maddelerinden biri, birçok şehirde süren orman yangınları. Diğer gündem maddeleri ise terörle mücadele ile Afganistan'daki gelişmeler.

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/xhTTScitbb — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 5, 2021

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