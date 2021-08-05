Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk, “Telafide yeni dönem başlıyor. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de”
Telafide yeni dönem başlıyor...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 5, 2021
Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?
Biz hazırlığımızı yaptık.
TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı.
Hangi gün, hangi saatte hepsi https://t.co/YMO6anA2o4’de… pic.twitter.com/pvSqiaS9wR
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