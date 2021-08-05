Esra Hankulu'nun komşusu konuştu

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Hankulu'nun komşusu ise açıklamalarda bulundu.

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında Uygun gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, "Yaklaşık 1 sene önce buraya taşındılar. Annesiyle beraber yaşıyorlardı. Bir süre önce annesi başka yere taşındı, kız tek başına yaşıyordu. Binaya girip çıkarken sohbet ederdik. Olaydan önceki akşam da bir kız arkadaşıyla eve geldi. O zaman da biraz sohbet ettik ve sonra eve girdiler. Erkek yoktu yanlarında, demek ki daha sonradan geldi onlar. Daha önce ben o kişiyi görmedim, tanımıyordum. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı burada. Kız da sakin ve efendi biriydi. Kendi halinde yaşıyordu ve kimseye bir zararı yoktu" dedi.

Öte yandan ailenin tek kızı olan Esra Hankulu'nun acil tıp teknikeri olduğu; ancak ataması yapılmadığı ve bir süredir de işsiz olduğu bildirildi.

Esra Hankulu'nun babası Ahmet Hankulu'nun yaklaşık 20 yıl önce göle düşüp boğulduğu, annesinin ikinci evliliğini yaptığı belirtildi.

Esra'nın yaklaşık 1 yıldır yalnız yaşadığı kaydedildi.