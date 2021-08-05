Rus turistler, Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve ABD'yi de özlüyor

Rusya vatandaşlarının sadece Türkiye'ye uçak bileti aramadığı, İtalya'yı özleyenlerin ve ABD'ye gitmek isteyenlerin sayısının da yüksek olduğu belirtildi.

Rus uçak bileti arama motoru Aviasales, 2021 yılı sonuna kadarki dönem için yapılan arama ve rezervasyonları inceleyerek Rusların en çok hangi ülkelere ilgi gösterdiğini analiz etti.

Şirketten Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rus turistler, sadece popüler destinasyonlar olan Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'a bilet aramıyor. Rakamlar, çok sayıda Rus vatandaşının İtalya'yı özlediğini ve ABD'ye gitmek istediğini gösteriyor.

Açıklamada "Türkiye lider konumda. Yurtdışı destinasyonlardaki tüm aramaların yüzde 8'i bu ülkeye yönelik. Yurtdışına gitmeyi düşünenlerin yüzde 3'ü Yunanistan bileti ararken bu oran Kıbrıs, Gürcistan, Karadağ ve Bulgaristan için yüzde 2'şer. Her 100 kullanıcıdan 1'i ise ABD, Mısır, Hırvatistan ve İtalya'yı aradı" dendi.

Rusların en fazla uçak bileti rezervasyonu yaptığı ülke de yüzde 14 ile Türkiye oldu. Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan'ın payları yüzde 3'te kaldı. İtalya ve ABD, rezervasyon oranı açısından ilk 10'da yer almadı.