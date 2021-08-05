Tekstil atölyesinde Delta varyantı alarmı: Üretim durduruldu, işçiler karantinaya alındı

Zonguldak Devrek'te bulunan bir tekstil atölyesinde Delta varyantı vakasına rastlandığı bildirildi.
Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.
Zonguldak Devrek'te bulunan bir tekstil atölyesinde Delta varyantı vakasına rastlandığı bildirildi.
Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.
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