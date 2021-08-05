Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yarın için daha umutluyuz, rüzgar hızını yarın kesecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- "Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk."
- "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek."
- "Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok"
- "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti."
- "Antalya'daki yangınlarda bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar."
- "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz."
- "1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
- "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor."
- "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)