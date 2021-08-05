Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yarın için daha umutluyuz, rüzgar hızını yarın kesecek

Orman yangınlarında son durumla ilgili Bakan Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu canlı yayında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Manavgat'ta bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk."

"Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek."

"Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok"

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti."

"Antalya'daki yangınlarda bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar."

"ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz."

"1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti: