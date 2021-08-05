Bakan Pakdemirli: 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

"4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz" diyen Pakdemirli, "Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz" diye konuştu.

İlk yağmurdan sonra fidan ekiminin başlatılacağını belirte Pakdemirli, "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak" ifadesini kullandı.