Soylu: Sosyal medya üzerinde boş durmayanlar var, 3 bin 246 içerik tespit ettik, 172'sine işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki orman yangınlarına yönelik verdiği bilgide, "552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin kimisinin müşahedesi kimisinin de yatarak tedavisi devam etmektedir" dedi.

Sosyal medyada bazı hesaplara yönelik incelemelerin başlatıldığını duyuran Bakan Soylu, "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" diye konuştu.

Yangın bölgesine 20 milyon liralık yardım gönderildiğini açıklayan Soylu, "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir" dedi.