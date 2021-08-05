Rusya Dışişleri: Rus turistlerin Türkiye'den tahliyesiyle ilgili bir çalışmamız yok

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin başlıca tatil bölgelerindeki yangınların ilgili mercilerin kontrolünde olduğu belirtilerek, Rus turistlerin Türkiye'den tahliye edilmeleri konusunun şu anda söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Şu anda Türkiye’nin ilgili makamları, yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için yangınla mücadelede tüm gerekli önlemleri alıyor” denildi.

Türkiye’deki risk bölgelerinin ilgili mercilerin kontrolünde olduğuna vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Türkiye’nin başlıca tatil bölgeleri olan Antalya ve Muğla’daki risk bölgeleri ilgili mercilerin kontrolü altında. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin bu ülkeden tahliyesiyle ilgili şu anda bir çalışması bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.