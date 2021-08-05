Kılıçdaroğlu: Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan videolu mesajda, "Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?" dedi.

CHP'nin sosyal medya hesabından, 'Bir cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz' notuyla bir videolu mesaj paylaşıldı.

Videolu mesajda, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içinde sürekli arttığın göremiyor, görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarını artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların, ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'ni kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici personel alımını dahi gerçekleştiremiyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının yerine otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyet’ten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in ormanlarını koruyamaz."

Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz? pic.twitter.com/hwTDZNbHnq — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 5, 2021

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