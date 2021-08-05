Kılıçdaroğlu: Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?

CHP'nin sosyal medya hesabından, 'Bir cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz' notuyla bir videolu mesaj paylaşıldı.
Videolu mesajda, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi:
"Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içinde sürekli arttığın göremiyor, görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarını artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların, ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'ni kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici personel alımını dahi gerçekleştiremiyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez.
Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının yerine otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyet’ten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in ormanlarını koruyamaz."
Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz? pic.twitter.com/hwTDZNbHnq— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 5, 2021
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