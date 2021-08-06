İletişim Başkanı Altun: Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da basın mensuplarına böyle davranır?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile basın çalışanları arasında yaşanan gerginliğe dair görüntü paylaşarak, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır?" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'i eleştirdi.

Zeybek ile bölgedeki orman yangınlarını takip eden Ülke TV muhabirleri arasında yaşanan gerginliğe dair bir görüntü paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız @ulketv"

Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır?

Hem de bir kadına; aklım almıyor!

Haklı mücadelenizde yanınızdayız @ulketv pic.twitter.com/8GCCxqIkTG — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2021

​CHP'li vekil Zeybek ise, Altun'un paylaşımlarına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

Tarımı bitiren, Ormancılığı yok eden önlem almayan bakanı'nı eleştirdik.Yangın sezonunda 3 uçakla ülkeyi korumaya çalıştı diye, Manavgat'a daha fazla uçak istedik. Dün #ÜlkeTV ve Aktrolleri ile provakasyona başlamışlardı. Sende geldiysen başlayalım #BayAltun Bölüm 1: Aktrol 101

Bölüm 2: Sonun Başlangıcı @fahrettinaltun Salı günü #Manavgat'ta yöre halkı sabahtan 1 uçak geldi dedi, bizde halkın yanında seslerini duyurmak için daha çok uçak bölgeye gelsin dedik.(Daha çok 1'den büyüktür) Geldi mi gelmedi. Salı'dan video izleyelim mi? #BayAltun

Bölüm 3: Yakanda, Bakanda Suçludur. 3 Ağustos salı #Manavgat yangınında farklı bir bölgeden yine uçak talebi istiyoruz. Lüks Saray uçağı değil, daha ucuz olan yangın söndürme uçaklarından istiyoruz.

Bölüm 4: Uçak Diyoruz Uçak 4 Ağustos Çarşamba aynı bölgede 24 saatten fazla süredir uçak gelmedi, gece gündüz bekleyen vatandaşın beyanıdır. Millet saraylardan ve saltanatlardan büyüktür.

Bölüm 5: Halk Yalan Söylemez #BayAltun 4 Ağustos'tan bir video, sonunda bir vatandaşın sesi var. Uçak nerede diyor? Duyuyor musun? Saray'ın duvarlarından aşıyor mu bu ses?

Bölüm 6: Uçak Beklerken 4 Ağustos günü öğleden sonra DHA ekibi ile bir röportaj yaptım, onlara da sadece uçak daha fazla uçak gerekiyor diye belirttim. O ana kadar uçak yoktu. #BayAltun Buyurun o video @fahrettinaltun

Bölüm 7: Uçak Geldi 4 Ağustos günü öğlen neredeyse 24 saatten fazla süredir beklenen uçak 14.55 gibi #Manavgat semalarında görüldü. #BayAltun buna bile sevindik geç geldi diye de üzüldük. @fahrettinaltun çünkü yanan memleketimin ormanlarıydı, sarayın şöminesi değil.

Bölüm 8: Aktroller Geldi Uçak Geldi Uçaktan önce kim mi geldi, #Aktrol'ler iki kişi bize uçak yok devlet yok demişiz diye sitem etti. Devlet yok demedik, çünkü Devlet, AKP'den büyüktür. Bu trollerle birlikte #ÜlkeTV çekime başladı #BayAltun @fahrettinaltun senin bölümün başlıyor.

Bölüm 9: Aktrol ve Yandaş Medya Çarşamba günü Aktrol ve Yandaş medyanında belki sayesinde uçaklar geldi,bir nebzede olsa teşekkür ederiz.#BayAltun troller haberde köylülerden vekile tepki diye verildi. Nasıl bir köylü Avrupa plakalı minibüsle uzaklaşır ki. @fahrettinaltun

Bölüm 10: Yalan Yazan Utanır Mı? #BayAltun@fahrettinaltun Vekile tepki gösteren köylü haberini yapanlar yalan haber yapmaz değil mi? Uçak daha fazla uçak istemekte de bir beis yok. Bu arada giden trollerin Avrupa plakalı aracı twitimiz.

Bölüm 10: Yalan Yazan Utanır Mı?#BayAltun @fahrettinaltun Vekile tepki gösteren köylü haberini yapanlar yalan haber yapmaz değil mi? Uçak daha fazla uçak istemekte de bir beis yok. Bu arada giden trollerin Avrupa plakalı aracı twitimiz. https://t.co/MQGQLNYs6M — Rafet Zeybek (@rafet_zeybek) August 5, 2021

​Bölüm 11: Gerçekler Ortaya Çıkıyor. #BayAltun@fahrettinaltun Basına çirkin saldırı mı yapmışız hadi Ülke TV videosunun başını seyredelim. 5 Ağustos Perşembe #Manavgat yalan haber yapan ekibe sitemimi söylüyorum. İki parça yayınlıyoruz izleyin, kandırılıyorsunuz.

Bölüm 12:Gerçekler Ortaya Çıkıyor 2 #BayAltun@fahrettinaltun Yalan haber yapan ekibe sitem ettiğimiz videonun devamı, sonu sizde var. Bu arada danışmanım bir kadına saldırmaz, kadına yönelik şiddet, basına baskı sizin devr-i iktidarınızın davranışıdır. Algılarınızı açın. #ÜlkeTV

Bölüm 11: Gerçekler Ortaya Çıkıyor.#BayAltun @fahrettinaltun Basına çirkin saldırı mı yapmışız hadi Ülke TV videosunun başını seyredelim. 5 Ağustos Perşembe #Manavgat yalan haber yapan ekibe sitemimi söylüyorum. İki parça yayınlıyoruz izleyin, kandırılıyorsunuz. pic.twitter.com/aFPaDIwlRD — Rafet Zeybek (@rafet_zeybek) August 5, 2021

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