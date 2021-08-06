Marmaris'te Halk TV ekibine canlı yayında saldırı

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça Programı canlı yayında bir grubun saldırısına uğradı.

Grup, Halk Tv'nin yayınına müdahalede bulunmak isterken gazeteci Murat Ağırel de saldırı anının görüntülerini paylaştı.

Saldırganların, 'yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz' dediğini aktaran Ağırel,"Halk tv yayınını bastılar. Yayın ekibine saldırıyorlar" paylaşımında bulundu.

Halk Tv yayını bastılar ve ‘’yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine saldırdılar pic.twitter.com/jRKMtSlDwE — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 5, 2021

Ağırel, saldırının ardından devam eden programda, "Buradaki insanlar bu tehditlere karşı boyun eğecek insanlar değil. Yarın da buradayız. Biz kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.​

Gazeteci Barış Yarkadaş da konuyla ilgili Twitter hesabından, "Halk TV'nin Marmaris - İçmeler'de yaptığı canlı yayın, bir grup çete tarafından basıldı. Yayını engellemeye çalışan güruh, provokasyon yaratarak halkın bilgi edinme hakkını engellemek istedi. Bu saldırıyı organize edenleri ve engellemeyenleri kınıyorum. Boyun eğmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

HALK TV'nin Marmaris - İçmeler'de yaptığı canlı yayın, bir grup çete tarafından basıldı. Yayını engellemeye çalışan güruh, provokasyon yaratarak halkın bilgi edinme hakkını engellemek istedi. Bu saldırıyı organize edenleri ve engellemeyenleri kınıyorum. Boyun eğmeyeceğiz! pic.twitter.com/G2XnOkZMs7 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) August 5, 2021

​Halk TV canlı yayında yapılan saldırının görüntülerini de paylaştı.