Kayıt
07:57 06 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    TBMM komisyonunda Kanal İstanbul tartışması

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044763238_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_e6d483eb6d11ad825bd8ed9960a5f473.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108061045174526-tbmm-komisyonunda-kanal-istanbul-tartismasi/

    TBMM’de kurulan Müsilaj Komisyonu’nda bilim insanlarıyla vekiller arasında Kanal İstanbul tartışması yaşandı.

    İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Özdelice, “Biyolog gözüyle Kanal İstanbul’a  sıcak bakmıyorum. Canlılık ve su şartlarında büyük bir değişime sebep olacak” dedi.

    Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, MHP milletvekili Hasan Kalyoncu, 'Kanal İstanbul tartışmalarına girildiği zaman komisyonun alanı dışına çıktığını' savunarak, bilimsel veriler olmadan yorum yapılamayacağını söyledi. Kalyoncu’nun bu sözlerine CHP’li Müzeyyen Şevkin’den, “Marmara’yı konuşuyoruz ama” itirazı geldi.

    Kalyoncu da “Kanal İstanbul’la ilgili süreç başladı zannediyorum. Yapıldıktan sonra bakacağız artık etkisi var mı, yok mu?” dedi. Şevkin ise, “Bir bilim insanı olarak size saygı duyuyorum gerçekten ama ‘Yapıldıktan sonra bakarız’ falan olmuyor” tepkisini gösterdi. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
    İBB/ONUR GUNAL
    İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak
    İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı çok sayıda çevre mühendisinin denetimler konusundaki serzenişlerini anlattı. Bu eleştirilere tepki gösteren AK Partili İlyas Şeker, “Biraz daha bilimsel konuşursanız memnun oluruz. Sizi yetiştiren TÜBİTAK’taki hocalara saygı olun” dedi.

    CHP’li vekiller “Bilimsel görüş bunlar. Tahammül edin. Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini teyit etmeyin” derken Balcı ise denetimlerin yetersizliğini, “Sayın Vekilim, yüksek lisans yapan öğrencimiz denetçi, iki buçuk ay kapalı kalıyor, çalışmıyor; denetim haftası geldiği zaman bir hafta çalıştırılıyor. Her şey çok güzel mi dememiz lazım?” çıkışında bulundu. 

    Botanik bahçesi

    Komisyonda, İstanbul Üniversitesi’nin botanik bahçesinin devredilmesi konusu da gündeme geldi. CHP’li Ali Şeker, “İstanbul Üniversitesi’nin Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi vardı. Maalesef, elinden alındı” dedi.

    Prof. Dr. Özdelice de bahçenin İstanbul Müftülüğü’ne devredildiğini belirterek, “Keşke elimizde kalsaydı, o endemik türleri koruyor olsaydık. Şu an bahçe çok bakımsız” dedi. AK Partili Komisyon Başkanı Mustafa Demir ise “Bahçeyi çok iyi biliyorum ancak söz konusu yer her şeyiyle müftülüğe ait. Netice itibarıyla böyle bir tercih söz konusu oldu” savunmasını yaptı.

    Etiketler:
    TBMM, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kanal İstanbul, Tartışma
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet