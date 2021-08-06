Özhaseki: Sol belediyeler asla yerli ve milli değiller, onların derdi sapkın ideolojilere hizmet etmektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yerel yönetimlerde 1994 adeta bir milattır. 94 öncesine baktığımız zaman genellikle sol belediyelerde şunu gördük. Militan bir kadro asla yerli ve milli değiller, hizmeti asla düşünmezler. Onların derdi sapkın ideolojilere hizmet etmektir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, 1946 yılının Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Özhaseki, şu ifadeleri kullandı;

Yerel yönetimlerde de 1994 adeta bir milattır. 94 öncesine baktığımız zaman genellikle sol belediyelerde şunu gördük. Militan bir kadro asla yerli ve milli değiller, hizmeti asla düşünmezler. Onların derdi sapkın ideolojilere hizmet etmektir.

Su akmazmış umurlarında değil. Çöp dağları birikir patlar insanlar ölür umurlarında bile olmaz. Buna kendi şehrim Kayseri'de de, Ankara'da da, İstanbul'da da şahitlik etmiş bir arkadaşınızım. Benim belediye başkanlığı yaptığım yerde büyükşehiri biz soldan teslim aldık.

© İHA / HASAN AY AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Orman yangınlarında provokasyon var gibi

İhaleleri onlar alıyor sağa sola onlar dağıtıyorlar. Belediye borçlu sanayiden gidip iki tane lastik alacak hatırları yok. İki lastik alamazlar büyükşehir belediyesi olarak. Böyle bir ortam. Militan bir kadro, çoğu da örgüt üyesi çıktı zaten. Onlarda hizmeti asla düşünmezlerdi.

'Partimiz şampiyon'

Mazeret üretmeden sürekli hizmet ettiklerini söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü;

Biz 94'te İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız sonra Anadolu'da da birçok ilde bizler iş başına gelirken hep şunu söyledik. Bizler hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. İnsanların dinine, imanına, ırkına ve mezhebine bakmayacağız madem bir toplumda yaşıyoruz herkese hizmet etmek bizim görevimiz.

Biz böyle başladık. Gerçekten de sözümüzü tuttuk. Hizmet ettik. Mazeret üretmedik. 28 Şubat süreçlerinde dahi envayi çeşit zorluk çıkardıkları halde hizmet etmeye devam ettik.

Çok şükür başarılı olduk. İnsanlar öbür seçim geldi bizi desteklediler. Diğer seçim geldi yine desteklediler. Neden, çünkü deli gibi çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok. Şeffaflık var. Sonra bütçenin o dibinde delik veren yerleri tuttuk su biriktiği gibi para birikti, bütçe birikti onla da hizmet ettik.

Kaçakları da engelledik. Vatandaşta bunu gördü zaten. Gönül belediyeciliğini ilke edindik. Onların artık duasını alarak hizmet etmek artık bizim birinci görevimiz. Biz böyle gayret ettiğimiz için zaten dört tane yerel seçim atlattık dördünde de AK Parti birinci partiyiz. Partimizin girdiği hem yerel de hem de genel seçimlerde birinci partiyiz. Şampiyonuz.

'İki senede 19.5 milyar borçlandılar'

“Seçim öncesinde biz işçi çıkarmayacağız emekçinin hakkını koruyacağız bir tek gariban işçiyi işten atan namussuzdur şerefsizdir dediler“ diyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: