Yangından etkilenen yerler için mücbir sebep kararı: Beyanname ve vergi ödeme süreleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yeni bir adım attı.

Orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan edildi. Bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edildi.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemesi uzatıldı

Mücbir sebep halinin ilan edilmesiyle, yangın bölgelerinde çok sayıda beyanname vermenin ve ödemenin yanısıra 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de uzatıldı.

Vergi borçlarına da faizsiz 24 taksit imkanı geldi.

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16 Kasım kadar kadar verilebilecek.