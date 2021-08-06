İstifa eden Ziya Selçuk'tan öğrencilere veda mesajı: Yanınıza yeniden hoş geldim

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Selçuk mesajında, bugün itibarıyla hem öğrencilerin öğretmeni hem de sınıflar ve okullardaki öğretmenlerin meslektaşı olduğunu belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ziya SELÇUK (@ziyaselcukprofdr)'in paylaştığı bir gönderi

Hayatının okul koridorlarında öğrencilerin sesiyle geçtiğini ve ömrü oldukça yine aynı sesi duyacağını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bu, bir veda değil, bir 'hoş geldin' mektubu benim için. Yanınıza yeniden hoş geldim. İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın bütün güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin. Bunu yaparken en büyük desteği yine kendinizden alacaksınız. Birbirinize yaslanın ve birbirinize olan saygı, sevgi ve anlayışınızla bu memleketi, bir ülke ödevi bilinciyle omuzlayın."

Selçuk, öğrencilerin, öğretmenler sayesinde eğitim yolculuğundaki tüm yollarının açılacağını ve bu yolda geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceklerini vurgulayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yolunuza ışık tutacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Müsaadenizle, bana her daim hizamı gösteren güzel gözlerinizden öpüyor, kendileriyle tanıştığımdan beri yardım, anlayış ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize sevgilerimi sunuyorum. Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum. Daima sevgiyle. Ziya Öğretmen."