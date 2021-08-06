Maske ve eldivende ihracat yasağı kaldırıldı

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, yasak ve ön izin kapsamından çıkarıldı.

Pandeminin başladığı dönemde, fiyatları fahiş şekilde artan ve buna rağmen temininde güçlük çekilen ürünlere yönelik artan yatırımlar, arz miktarını artırınca bu alanda ihracata getirilen sınırlamalar da kaldırılmaya başlandı.

Dünya'nın haberine göre Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, salgın önlemleri nedeniyle 4 Mart 2020 tarihinde ihracatı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.