Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar bugün, '2' olanlar 7 Ağustos, '4' olanlar 8 Ağustos, '6' olanlar 9 Ağustos, '8' olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.