Elektrikte manipülasyon incelemesi

EPDK, fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattığını ve piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin EPDK'nın yaptırımları ile karşı karşıya kalacağını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla, 'tüketiciye yansımayan' sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiğini tespit etti ve inceleme başlattı.

Bloomberg'in haberine göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını söyledi.

Yılmaz, "Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin EPDK'nın yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır" diye ekledi.

Şirketlere gönderilen uyarı yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir."

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.