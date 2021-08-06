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    Adana'daki Mangal Park

    Ankara'da mesire alanlarında mangal yasağı

    © AA / Burak Milli
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108061045175521-ankarada-mesire-alanlarinda-mangal-yasagi/

    Ankara Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

    Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı.

    İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

    Giriş-çıkış serbest, mangal yasak

    Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda 5 Ağustos-15 Eylül 2021 tarihleri arasında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzeri maddelerin yakılması yasaklandı. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00 ile 20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

    Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklandı.

    Anız yakmak yasak

    Orman Yasası kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

    Belediyeler iş makinelerini hazır bulunduracak

    Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

    Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

    Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

    Etiketler:
    Ankara Valiliği, Mesire, piknik, piknik tüpü, tabiat turizmi
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