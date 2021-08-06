Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Yunanistan’daki yangınlar için geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ı arayarak Yunanistan’daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği belirtildi. Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.

Both FMs stated that they are ready to provide assistance to each other, provided they have previously set under control the wildfires raging in their respective countries (2/2) pic.twitter.com/xJVj1ByyA0 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 6, 2021

​​​​​​​Dendias da 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.