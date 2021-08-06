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    Bodrum - Bodrum belediyesi

    Bodrum Belediye Başkanı Aras: Lütfen artık yardım göndermeyin

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    Yangından etkilenen Bodrum'a yapılan yardımlar yeterli seviyeyi aştı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı. Gelen yardım malzemelerinin tasnifi için çok zaman harcadıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Lütfen artık bu yardımları keselim" dedi.

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangını nedeniyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda kabul edilen malzemeler yeterli seviyeyi aştı.

    Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı.

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, toplanan yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtıldığı Mumcular Mahallesi’ndeki yangın koordinasyon merkezini ziyaret etti.

    'İhtiyaç fazlası gıdalar israfa yol açıyor'

    Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Yılmaz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Yangınların başladığı süreçten itibaren, ihtiyacımız olan lojistik konusunda gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı davrandı. Oluşturulan malzeme toplama merkezlerimizde ihtiyacımızın çok üstünde malzeme var. Bugün itibariyle gıda ve malzeme alımlarını ikinci bir duyuru yapana kadar durdurduk. İhtiyaç fazlası gıdalar israfa yol açıyor. Yardımda bulunacak vatandaşlarımız valiliğimiz ya da Bodrum Kaymakamlığımızın hesaplarına nakdi yardımda bulunabilirler. Bizler de bu nakdi yardımları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilir ve yardımlar yerine daha uygun ulaşmış olur."

    Lojistik yardımı konusunda vatandaşlara seslenen  Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Toplanan yardım malzemelerinin artık ilk günden beri halkımız, bütün ülkemiz çok büyük bir dayanışma ruhuyla bizlere yardımlarını gönderdiler. Gıda, ilaç, malzeme, tekstil, ayakkabı her şey. İnanılmaz malzemeler geldi küçüklü büyüklü" dedi. 

    'Gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddi bir zaman alıyor'

    Yardımların gelmeye devam ettiğini söyleyen Aras, şöyle konuştu:

    "Bizim artık gıda, ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi artık o gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddi bir zaman alıyor. Bir an önce yaraları sarmamız lazım. O yüzden sizden ricam artık bize gıda, ilaç ve malzeme (ayakkabı,hijyen,tekstil) göndermeyin lütfen. Bunlar fazlasıyla var. Hatta biz burada kalanları yavaş yavaş başka yerlere kaydırmaya başladık. İşte Milas’a onlar da ihtiyacımız yok diyor. O yüzden lütfen artık bu yardımları keselim."
    Etiketler:
    Bodrum, Ahmet Aras, Bekir Yılmaz, Yardım, Yangın, Orman yangını
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