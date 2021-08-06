Bakan Ersoy: Bu seneki 25 milyon turist hedefimizde bir değişiklik yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok" dedi.