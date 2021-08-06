Marmaris Belediye Başkanı: İçmeler'deki canlı yayını basanlar, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen provokatörlerdir

Halk TV'nin orman yangınının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinden dün yaptığı canlı yayın bir grup tarafından basıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, olaya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Oktay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "8 gün boyunca yaşadıklarımızın kamuoyuna duyurabildiysek tarafsız basın sayesindedir. HalkTV de bu yayın organlarının başında gelmektedir. Dün gece İçmeler'de gerçekleştirilen canlı yayını basanlar, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen provokatörlerdir.
- Olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Halk TV yöneticileri ile irtibat halindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun diliyor ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum."
Olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Halk TV yöneticileri ile irtibat halindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun diliyor ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.— Mehmet Oktay (@oktaymehmet48) August 6, 2021
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