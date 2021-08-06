Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun’un, evinde ölü bulunan Esra Hankulu olayıyla ilgili gözaltına alınması sonrası, Uygun’un ağabeyi, gazeteci ve sosyal medyada konuya ilişkin paylaşım yapanları tehdit etti.

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de önceki gece evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Olayın ardından birçok kişi zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Uygun'un ağabeyi gazetecileri ve sosyal medya paylaşımları yapanları tehdit etti.

'Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir?'

T24'ün haberine göre Uygun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, şu ifadelere yer verildi:

"Kardeşime yapılan uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece! Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kişisel görüşeceğim onlarla. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine diz. Analarından erdiği sütü haram edeceğim onlara haram. Sadece bu olay aydınlatıldıktan sonra görüşmek üzere. Köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim o fareleri ben sokakta. Sizin devletin benim yumruğum kadar etmez. Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye bir şey yapamaz. İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm. Ben abisi olarak her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim. Sizin burada yazdığınız yorumlar beni durduramaz boşuna. Ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda."