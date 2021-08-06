Halk TV canlı yayınına saldıranlardan 4'ü serbest bırakıldı, bir kişi mahkemeye sevk edildi

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça Programı canlı yayında bir grubun saldırısına uğradı.

T24'ün haberine göre Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban saldırının ardından gözaltına alındı. 4 kişi serbest bırakılırken, şişeyle saldıran Mert Topaloğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından saldırganlar hakkında şikayette bulunmak için karakola gittiklerinde, ‘’Bize saldırı oldu, asıl biz şikayetçiyiz" diyerek darp raporu aldığını açıkladı.