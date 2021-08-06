Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) atça açıklarında bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) atça açıklarında bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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