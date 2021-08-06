Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ilk ifadesinde "Esra hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yok" dedi.

Ankara'da geçen sene hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de iki gece önce evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu belirtildi.

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun'un gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığını açıklarken, bugün Uygun'un Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili verdiği ifadesinin ilk detayları ortaya çıktı.

'Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığımda kendindeydi'

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş'ın haberine göre Uygun ifadesinde, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi ben de polise haber vermelerini istedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.