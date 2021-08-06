Esenyurt'ta lojistik deposunda yangın

296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depo çalışanları tahliye edildi. Binada kimse olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.