Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Özer, "İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime uygun hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB), Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Atamanın, Anayasa'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Selçuk: Bu bir bayrak yarışı

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir törenle görevini Mahmut Özer'e devretti. Törende konuşma yapan Selçuk, "Bu bir bayrak yarışı. Biz her daim çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özer: En temel amacım fırsat eşitliğini sağlamaktır

Selçuk'un konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Mahmut Özer ise, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. En temel amacım tüm çocuklarımıza Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır" sözlerini kullandı.

Özer, Eylül ayında da okulların açılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Özer, "İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime uygun hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.

3 yeni bakan yardımcısı atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.