'Fenerbahçe Token' piyasaya nasıl sunulacak?

Sarı lacivertli kulüp, 'Fenerbahçe Token' için kripto para borsası Paribu ile anlaştı.

Fenerbahçe Token alım talebi 9 Ağustos saat 09.00 ile 12 Ağustos saat 18.00 arasında Paribu üzerinden yapılabilecek. Satın alınan tokenlar 13 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Fenerbahçe Token, piyasaya 2 seçenek halinde sunulacak. FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunulacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış yapılamayacak. Tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak. FB Token'ın 30 TL olduğu diğer seçenekte ise FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.

Dünya gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Token arzlarının tamamı 25 yılda yaratılacakken, maksimum arzı 190 milyon 700 bin adet olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi yapılmayacak. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşürülecek.

Sarı lacivertlilerin kripto para birimi, Ethereum blokzincirinde ERC-20 utility token’ı olarak üretilecek. Çekim işlemleri açıldıktan sonra ERC-20 token’larını destekleyen cüzdanlarda saklanabilecek. Paribu'dan yer alan bilgilere göre Fenerbahçe Token sahibi olanlara sezon boyunca ve sonrasında ayrıcalıklar sunulacak. Token sahipleri Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle tanışma imkânı elde edilebilecek, özel anketlerde oy kullanabilecek. Ayrıca stat ve tesis turlarından faydalanabilecek.