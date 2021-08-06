Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 günde 8 bin kişiyi yangın bölgelerinden tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında 7 günde 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye etti. Tahliye çalışmalarında 28 adet farklı türde hayvanı da yangın bölgelerinden tahliye eden komutanlık, yangın söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek olmaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, orman yangınları nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşları tahliye etmek üzere bölgeyi tarayarak yardıma ihtiyacı olan kişilerin tahliyelerini gerçekleştirdi.

Komutanlık, Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanlarının ve bölgedeki vatandaşların güvenlik amacıyla tahliye edilmesi faaliyetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalıştı.

Termik santral çalışanları ve vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait çıkarma gemileri ile Sahil Güvenlik botlarının ortak çalışması neticesinde tahliye edildi.

Sahil Güvenlik personeli kendi gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine etti. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da koordine olan Sahil Güvenlik komutanlığı, bu tahliyeler sırasında yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin sağlık kuruluşlarına ulaşımı için 112 Acil Çağrı Merkezi ile de koordine oldu.