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    Akşener: 'Yangın varken geziyorsunuz' dediler, Türkiye’nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor, tencere yanıyor

    © İHA / ÖZKAN OLCAY
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108061045179098-aksener-yangin-varken-geziyorsunuz-dediler-turkiyenin-diger-yerlerinde-de-esnaf-yaniyor-tencere/

    İYİ Parti lideri Akşener, Bartın'da Kadınlar Pazarı'nda dert dinledi. Akşener Bana 'Yangın varken geziyorsunuz’ dediler. Ben yangının bulunduğu her bir yeri gezdim. Ama Türkiye’nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor, tencere yanıyor. O yangının yanına bu yangını da görmek durumundayız ki yangınlar söndürülsün” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın ve Amasra’da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

    Sözcü'nün aktardığına göre, esnafın derdini dinleyip gündem dair sohbet eden Akşener Bartın'da, “Yangınlar devam ederken niye buradasınız? Niye orada değilsiniz?” sorusuna da cevap verdi.

    'O yangının yanına bu yangını da görmek durumundayız'

    Akşener, şunları söyledi:

    “Şu anda mesela ‘Niye buradasın? Orada yangın varken' diyebilirsin. Nitekim dün bir arkadaş sordu. ‘Yangın varken geziyorsunuz' dediler. Ben yangının bulunduğu her bir yeri, Adana dahil gezdim. Ama Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor, tencere yanıyor. O yangının yanında bu yangını da görmek durumundayız ki yani yangınlar söndürülsün. Hem o yangın söndürülsün hem de buradaki yangın söndürülsün.”

    Esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener’in uğradığı esnaflar, hayat pahalılığı ve her şeye sürekli zam gelmesinden yakındı. Uğradığı bir nalburda çalışan esnaf kadın, ürünlerini dolar üzerinden aldığını ve dolar yükseldikçe de her şeye zam geldiğini söyledi.

    Tekel esnafı ile konuşan Akşener, yaz sezonunun iyi gittiğini ancak pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Kredi borcu olduğunu belirten esnaf, turistik bir ilçede oldukları için sadece yaz sezonu iş yaptıklarını ekim ayında işlerinin durgunlaşacağı bilgisini verdi.

    'Buralar imara açılmasın gerekirse kanun teklifinde bulunun'

    Berber bir esnaf ise çocuklarının tableti olmadığını belirtti ve cep telefonundan derslerini takip ettiklerini anlattı.

    Marmaris'te yanan ormanlık alan
    © İHA
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    Yolda kendisini durduran bir vatandaş ise, orman yangınları ile ilgili ne kadar kayıplarının olduğunu bilmediklerini belirterek, “Buralar imara açılmasın gerekirse bir kanun maddesi teklifinde bulunun” diye seslendi.

    Akşener ise, şunları söyledi:

    “17 Temmuz’da bir yasa çıktı. O torba yasanın içinde, turizmcilerin çeşitli istekleri de var. Oradaki 5 maddeyi CHP ve İYİ Partili yöneticiler gittiler geri çektirdiler. O kanun geçti ama bazı maddeler üzerinde şerhlerimiz var. Yangının çıktığı gece Resmi Gazete’de bu kanun yayınlandı. Herkesin canı yanıyor bu nedire gitti iş. Ben yangın bölgesine giderken CHP’li yöneticilere sordum, onlar bir hazırlık yapıyorlar Anayasa Mahkemesi’ne götürecekler. Yanan her bölge ile ilgili geçmişte ‘akıllı yangınlar’ olduğu için, otelin yanında makul miktarda yer yanması gibi, sonra da oralara bina dikildiği için hep beraber korkuyoruz. Bunu takip edeceğiz ancak tahminimizden büyük bir yangın. Burada tartışılması gereken bu kadar büyümesine yönelik tedbirlerin eksikliği, yapmamız gereken bu beceriksizliği tartışmak."
    Etiketler:
    Meral Akşener, İYİ Parti, Bartın, Orman yangını
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