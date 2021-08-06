CDU partisi lideri Laschet, Sabah gazetesinde yayımlanan röportajı yalanladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Sabah gazetesinin Avrupa baskısında kendisiyle ilgili yayınlanan "Türkiye’ye karşı büyük sevgim var" başlıklı röportajın gerçek dışı olduğunu belirterek söz konusu 'mülakatı' yalanladı.

Sabah Gazetesi'nin Avrupa baskısında 27 Temmuz'da yayınlanan Armin Laschet röportajından Laschet'in habersiz olduğu ortaya çıktı.

Laschet'in bürosundan 5 Ağustos'ta yapılan açıklamada “Hiç bir şekilde böyle bir röportaj verilmedi” sözleriyle röportajın kurgu olduğu belirtildi.

Sabah Gazetesi haberi, Laschet'in ağzından 'Türkiye'ye karşı büyük sevgim var' başlığıyla yayınladı. Sabah ayrıca, Laschet'in ülkede yaşayan Türkler ve Türkiye ile ilgili sıcak mesajlar verdiğini de yazdı.

'Röportajda' şu ifadeler de yer aldı:

'Seçimler öncesi, "Armin Laschet'i Destekleme Grubu" kuran Prof. Dr. Faruk Şen'e açıklamalarda bulunan CDU lideri, "Türkiye ile çok ciddi bir partnerlik anlaşması içinde olmak istiyoruz. Türkiye'nin bölgedeki önemini biliyoruz. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar açısından Türkiye bizim için ciddi bir partner ve hep öyle kalacak. Türkiye, seçimden sonra ziyaret etmek istediğim ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.

'Türkiye'ye karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Laschet ”Bunu Türkiye'deki dostlarımıza ve Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımıza iletmek istiyorum” dedi'

Laschet, "İnanıyorum ki, 26 Eylül'deki seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak" dedi.

Prof. Şen'in kurduğu gruba da çok sevindiğini söyleyen Laschet, "Özellikle içinde sosyal demokrat olarak tanıdığım sizin de olmanız, bize olan güveninizi gösteriyor. Düsseldorf'ta yapacağınız toplantıda muhakkak yer alacağım. İnanıyorum ki, seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak" dedi.

Laschet, koalisyon olması halinde ilk tercihinin Sosyal Demokrat Parti, ikinci olarak ise Yeşiller olabileceğini söyledi.

Laschet, "Göçmenler Almanya'nın ayrılmaz bir parçası. Özellikle eyaletimizde sayıları 1.2 milyonu bulan, tüm ülkede yaşayan 3.3 milyon Türk kökeni göçmenin ülkemize ciddi şekilde uyum sağladığının bilincindeyim. Almanya'da sıkıntı çektiğimiz branşlarda yeni göçmenlerin gelmesi taraftarıyım. Öncelikle şu anda Türkiye'den gelecek olan sağlık ve gastronomi çalışanlarına kapıları açmış bulunuyoruz" dedi.

© Fotoğraf CDU partisi lideri Laschet, Sabah gazetesinde yayımlanan röportajı yalanladı

Sabah'tan yanıt

Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel, yayınlanan kurgu röportaj ile ilgili Alman Haber Ajansı DPA'ya, röportajı Faruk Şen'in internet sayfasından aldıklarını ve Faruk Şen'in Laschet ile görüştüğünün teminatını kendilerine verdiğini söyleyerek savundu.

Röportajı yaptığı iddia edilen Faruk Şen ise meselenin Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'le netliğe kavuşturulduğunu söyledi ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Alman basınının gündeminde

Odatv'nin haberine göre, ülkenin önde gelen gazeteleri ve dergileri 'Türk gazetesi kurgulu Laschet röportajı yayınladı' başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Röportajın kurgu olduğunu ise ilk Die Welt gazetesi yazdı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin lideri olan Armin Laschet, Başbakanlığı bırakacak olan Angela Merkel'in halefi olarak görülüyor.