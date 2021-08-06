Erbaş: Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı tedbirli olmayı milli mücadele olarak görelim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçen hafta afet gerçeğiyle bir kez daha karşılaştıklarını belirterek "Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şeyh Camisi'nde irat ettiği hutbede, son günlerde yaşanan afetlere dikkati çekti.

Milletçe yaşanılan üzüntünün çok büyük olduğunu anlatan Erbaş, "Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah'ın yardımı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur" diye konuştu.

Erbaş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" beytini hatırlatarak, şüphesiz zorlukla beraber kolaylıkların da olduğunu söyledi.

'Gün birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür'

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Erbaş, günün ayrışma değil kenetlenme, birliği, beraberliği ve muhabbeti canlı tutma günü olduğunu dile getirdi.

Bugünlerin sevinç ve mutluluk gibi hüzün ve kederi de paylaşma günü olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Nitekim Peygamber Efendimiz, biz müminleri şöyle tarif etmektedir. Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Yaşanılan afetler karşısında her bir vatandaşa düşen sorumluluklar var. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali, bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Her şeyden önce sağduyumuzu ve sükunetimizi muhafaza edelim. Ey Rabb'imiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl, bize yardım eyle diye dua edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım."

Erbaş, devlet ve millet kaynaşmasıyla el birliğiyle bu afetlerin de üstesinden gelineceğini ifade etti.

Yangınların, depremlerin geride bıraktığı problemler, zorluklar ve sıkıntıların hep beraber ortadan kaldırılacağını vurgulayan Erbaş, afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başkan Erbaş, hutbenin ardından dua etti.

Tüm camilerde dua edildi

Türkiye'nin son günlerde maruz kaldığı sel, deprem ve yangın felaketleri ile kuraklığın sona ermesi için cuma vakti ülke genelindeki tüm camilerde dua edildi.

Muğla Tarihi Şeyh Camisi'nde de cuma namazı öncesi Yasin, Fetih ve Mülk sureleri okundu. Ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.